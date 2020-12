Emerson Palmieri come Bakayoko. Corriere dello Sport: "Botto di fine anno"

Il Corriere dello Sport dedica spazio all'interesse del Napoli per Emerson Palmieri: "Botto di fine anno". C'era una volta Bakayoko, affare last minute del mercato estivo, e oggi c'è proprio Emerson, uomo di fascia sinistra per cui i partenopei potrebbero tornare alla carica. Last minute, per l'appunto. Infatti, dopo le operazioni Jorginho e Sarri oltre appunto a Bakayoko, gli azzurri sono in buoni rapporti col Chelsea. I Blues vorrebbero cedere a titolo definitivo il giocatore o al massimo in prestito oneroso. La valutazione è una decina di milioni di euro, ma la speranza è un'alleata del Napoli.