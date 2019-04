Empoli, Farias ko. La Nazione titola: "Ora l'emergenza è in attacco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ora l'emergenza è in attacco". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito al momento dell'Empoli. Confermata la distrazione ai bicipite femorale per Farias, il suo recupero è difficile. Contro la SPAL potrebbe toccare a Oberlin. ma c'è anche la carta Salih Ucan. Il georgiano Mchedlidze invece è un pallino di Andreazzoli, ma è in ritardi di condizione.