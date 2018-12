Empoli, IL QS: "Pasqual caro nemico dei viola"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Pasqual caro nemico", scrive questa mattina Il QS nelle sue pagine interne. L'ex Fiorentina torna al Franchi, due anni fa regalò la vittoria agli azzurri con un calcio di rigore trasformato al 90'. Di acqua sotto i ponti, da allora, ne è passata tantissima, ma quel giocatore che il popolo viola ha amato e applaudito per così tanti anni domani sarà di nuovo avversario sotto la Fiesole. Difficile però vederlo in campo, visto un problema muscolare che lo ha tenuto fuori per tutta la settimana.