Empoli, Il QS-La Nazione: "Quanti rimpianti per Iachini"

Sulle pagine del QS-La Nazione c'è spazio anche per il pareggio dell'Empoli sul campo della SPAL nell'anticipo di ieri pomeriggio. "Gli azzurri dominano ma è pari. Quanti rimpianti per Iachini", scrive il quotidiano. Gli azzurri ribaltano la gara con Caputo e Krunic, ma i ferraresi, in inferiorità numerica, trovano il pareggio. Il bomber Caputo ha fallito varie occasioni per chiudere la gara.