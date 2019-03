© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Andreazzoli rientra tra i sorrisi dei tifosi". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito all'Empoli. Ieri - si legge - una lunga chiacchierata in compagnia dei dirigenti e del presidente Corsi, oggi il primo allenamento al Sussidiario dell’Andreazzoli-bis. Nonno Aurelio riabbraccia i suoi tifosi dopo la parentesi di qualche mese, giorni in cui aveva visto l’Empoli da fuori e magari chissà, anche sofferto nel vedere le difficoltà incontrate dai suoi ragazzi. Pecini e Accardi assicurano di aver ritrovato un tecnico carico e motivato, pronto alla sfida. Uno che non vedeva l’ora di salire in sella di nuovo.