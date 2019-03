© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"E ora Farias è un'arma in più. L'intesa con Caputo funziona". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito all'Empoli. Un gol e un assist col Sassuolo, un altro passaggio vincente contro il Parma, un rigore procurato col Frosinone. Se Diego Farias aveva tra i suoi primi compiti in azzurro quello di farsi perdonare il gol al novantesimo segnato nella gara di Cagliari, gol che era costato all’Empoli un’importantissima vittoria in trasferta, di certo lo ha già assolto. Il suo arrivo non è bastato ad evitare l’esonero di mister Iachini - si legge - ma l’impatto che ha avuto sulla squadra è stato più che positivo, su questo non ci sono dubbi.