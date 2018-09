Empoli, La Nazione: "Gli azzurri aprono un conto con la sfortuna"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Empoli ha giocato bene nel posticipo del tardo pomeriggio di domenica contro la Lazio, uscendo però dall'incontro con zero punti in tasca e una sconfitta per 0-1. Ecco perché il titolo scelto da La Nazione, nella sua edizione odierna, è: "Gli azzurri aprono un conto con la sfortuna". Tante le occasioni create, ma i gol sono pochi: sul dato influisce anche un'intesa tutta da affinare tra gli attaccanti in rosa.