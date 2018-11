Empoli, La Nazione: "I dubbi di Iachini sono davanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"I dubbi di Iachini sono davanti". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito all'Empoli. Il tecnico dei toscani - si legge - dovrene confermare la difesa a quattro, attenzione poi a possibili avvicendamenti in mezzo tra Capezzi e Bennacer. In attacco, come detto, il dubbio riguarda Zajic e La Gumina: favorito il primo.