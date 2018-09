© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Pasqual e Maietta ci sperano: il recupero non è impossibile". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito alle vicende di casa Empoli. Buone notizie per il terzino - si legge -, non c'è lesione all'occhio, mentre il centrale sta recuperando dal problema muscolare alla coscia. Tra domani e sabato i due effettueranno i test decisivi per la loro disponibilità.