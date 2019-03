Empoli, La Nazione: "Solo conferme in vista della Roma. Out in due"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Solo conferme in vista del match con i giallorossi. Restano out in due". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito all'Empoli. Prosegue senza sosta - si legge - la preparazione degli azzurri in vista della sfida di lunedì sera in casa della Roma. La buona notizia è che la situazione, dal punto di vista dell’infermeria, continua a far sorridere Iachini, alle prese con una vera e propria abbondanza in tutti i reparti. Ai box soltanto i lungodegenti Antonelli e Mchedlidze, entrambi alle prese con problemi muscolari che non riusciranno probabilmente a risolvere in tempo per il match dell’«Olimpico».