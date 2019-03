© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Rimonte, specialità azzurra: valgono quasi il 50% dei punti". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito all'Empoli. Con Iachini - si legge all'interno delle pagine sportive - la squadra sa reagire alle difficoltà, ma adesso deve imparare a non provocare da sola le proprie sventure. Prima dell'11esima giornata - con la gestione Andreazzoli - era capitato solo una volta di far punti dopo lo svantaggio.