Empoli, La Nazione titola: "Andreazzoli fa le prove anti Juventus"

"Andreazzoli fa le prove anti Juventus e sposta Zajc a centrocampo". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito all'Empoli. I toscani al lavoro in vista della sfida di sabato contro la Juventus e Andreazzoli medita sulla formazione da opporre ai bianconeri. Il tecnico prosegue con le prove generali, come ad esempio quella di ieri in cui ha messo Zajc ad agire sulla linea dei centrocampisti, in posizione di interno sinistro. E’ il ruolo che di solito occupa Krunic, dirottato in partitella sulla trequarti. Che sia un esperimento o un ragionamento che l’allenatore sta facendo non è dato saperlo, certo è che nell’economia della formazione non si può non tenere conto della carta Ucan.