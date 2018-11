Empoli, La Nazione titola: "Bennacer promuove Iachini"

© foto di Federico Gaetano

"Bennacer promuove Iachini". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito al momento dell'Empoli e del suo nuovo tecnico. Il centrocampista era ospite allo store ufficiale in compagnia di Ucan: per antrambi foto e autografi con i tanti tifosi presenti. "Giocare nel bnuovo ruolo d avanti alla difesa mi piace, anche se tocco meno palloni", le parole in evidenza di Bennacer.