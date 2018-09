Empoli, La Nazione titola: "Maietta, sospiro di sollievo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Maietta, sospiro di sollievo: l'infortunio non è così serio". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito alle vicende di casa Empoli. Gli accertamenti - si legge - hanno evidenziato una semplice elongazione del retto femorale destro: in pratica non c'è stata una ricaduta. Sulla carta potrebbe anche farcela per la Lazio, ma è più probabile per il Sassuolo.