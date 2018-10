Empoli, La Nazione titola: "Un nuovo consulto per Manuel Pasqual"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Un nuovo consulto per Manuel Pasqual". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito all'Empoli e al suo capitano, che sta recuperando dal problema all'occhio. Il giocatore deve sempre fare i conti con i postumi di una contusione che gli ha provocato un vasto edema, ma le risposte sono confortanti. Il liquido si sta riassorbendo nei tempi previsti e quindi trapela un moderato ottimismo anche in vista della sfida contro il Frosinone che per sua fortuna si disputerà il 21 ottobre, perché se non ci fosse stata di mezzo la sosta la sua indisponibilità sarebbe stata praticamente certa.