Empoli, La Nazione: "Andreazzoli col Chievo non esclude dei cambi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Andreazzoli pensa al Chievo. E non si escludono dei cambi". Questo il titolo de La Nazione in merito all'Empoli. Se dopo la prima giornata, con tanto di vittoria, fu lecito aspettarsi la conferma in blocco della formazione vista all’esordio col Cagliari, oggi l’Empoli si presenta alla vigilia del match col Chievo con qualche interrogativo in più. Per mister Andreazzoli - si legge - quella offerta al Ferraris è stata una prestazione convincente, ma i due gol presi in avvio, qualche errore di troppo in difesa e la difficoltà che c’è stata per tutta la partita nel servire le punte a dovere potrebbero anche indurre il tecnico ad apportare qualche modifica. Gli allenamenti giusti per capire dove intervenire sono quelli di oggi e domani.