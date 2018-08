Empoli, La Nazione titola: "Squadra che vince... si cambia eccome"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Squadra che vince... si cambia eccome". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito all'Empoli. Sei undicesimi nel match vinto contro il Cagliari al debutto in campionato erano nuovi - si legge - ma l'impatto è stato super. L'esperienza di Silvestre, Acquah e Antonelli, ma anche la freschezza di Rasmussen e Capezzi: la "prima" degli ultimi arrivati fa davvero ben sperare in vista del futuro.