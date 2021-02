Enigma Ribery. Il QS-La Nazione: "Più assenze o colpi di genio?"

"Più assenze o colpi di genio?". Questo il titolo che il QS-La Nazione dedica all'interno a Franck Ribery stamattina. Non ci sarà neanche venerdì l'ex Bayern Monaco e Prandelli sarà costretto ad affidarsi ad Eysseric, non proprio la stessa cosa. Il talento di FR7, quando espresso porta vantaggio, ma quanto può essere speso per la causa fiorentina? Perché Ribery è il grande assente di questa parte delicata del campionato viola e non si sa mai se ammirarlo per i colpi che tira fuori dal cilindro dell'area di rigore o se maledirlo per le lunghe assenze alle quali sta abituando.