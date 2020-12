Entella, annata stregata: la vittoria non arriva. Le aperture dei quotidiani sportivi

Sembra non esserci proprio pace per l'Entella, che, dopo 13 giornate del campionato di B, non è ancora riuscita a centrare la prima vittoria: ieri, tra le mura amiche del "Comunale" il Pordenone si è rivelato corsaro, grazie per altro alla rete dell'ex Davide Diaw che ha permesso ai ramarri di portare a casa tre punti.

Fatali per i chiavaresi, come ha evidenziato La Gazzetta dello Sport: "Pordenone da trasferta. L’ex Diaw non perdona. Entella in caduta libera". La rosa aggiunge poi qualche dettaglio statistico: "Tesser, un rigore regalato per il 3° successo esterno. Vivarini ancora battuto: sono 5 sconfitte di fila".

L'episodio del rigore è ripreso anche da Tuttosport: "Pordenone su rigore. Entella, che rabbia!". "Diaw dopo appena 7 minuti trasforma il penalty concesso con generosità. I liguri rispondono sul campo alle critiche di Gozzi, ma arriva un'altra sconfitta".

Sul Corriere dello Sport invece: "Pordenone, blitz su rigore. Vivarini in bilico". Anche se la posizione di mister Vincenzo Vivarini, come è poi spiegato nell'articolo, non è con sicurezza sotto esame ("Vivarini (panchina a rischio?) cambia le due punte", uno dei passaggi della cronaca), forse qualcosa in più si saprà dopo la gara di Salerno.

"Questa volta è un rigore a condannare l'Entella: passa anche il Pordenone", è poi l'apertura de Il Secolo XIX - ed. Levante. Spazio quindi alla stampa locale, con il quotidiano ligure che prosegue: "Arbitro generoso sulla massima punizione ai friulani: e la gara è subito in salita. Chiosa sfiora il pari, ma il portiere si supera. Solita sterilità offensiva chiaverese".

E Il Gazzettino - ed. Pordenone: "Diaw risolve i problemi". "Il bomber spiana la strada alla vittoria in Liguria dei neroverdi con un rigore trasformato dopo soli 6'. Gara molto ordinata dei ramarri, che centrano il terzo successo in campo esterno".