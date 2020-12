Eriksson a Il Messaggero: "La Lazio gioca il miglior calcio d'Italia"

"La Lazio gioca il miglior calcio d'Italia", parole di Sven Goran Eriksson con le quali titola Il Messaggero. "Credo proprio che la Lazio sia riuscita nel cosiddetto salto di qualità. Non è facile imporsi in Europa come sta facendo. Non ha perso nessuna partita del girone. Vedo un atteggiamento diverso e una maggiore consapevolezza nei giocatori", dichiara l'ex tecnico biancoceleste, che poi prosegue: "Quest'anno mi sono perso qualche sfida della Lazio, ma l'anno scorso le ho viste tutte. La Lazio gioca il miglior calcio d'Italia. Una squadra imprevedibile e divertente. Poi è sparita quando c'è stato il lockdown. Non so cosa sia successo, non posso dire io se è stato un problema di testa o di altra natura, però sono convinto di una cosa: senza lo stop la Lazio avrebbe vinto lo scudetto".

Chiusura sull'occasione persa: "C'è stata una pandemia, nessuno poteva prevedere questo. C'è rimpianto certo, ma vedo la Lazio pronta per vincerlo. Sono sicuro che prima o poi ci riuscirà".