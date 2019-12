Può festeggiare l'Italia, a cui l'urna di Bucarest ha sorriso: Turchia, Svizzera e Galles saranno le tre avversarie degli azzurri agli Europei del 2020. Considerando che Mancini e i suoi avrebbero potuto pescare un girone della morte con Francia e Portogallo, ci è andata davvero benissimo. Anche La Stampa in prima pagina, nel suo taglio alto, vi dedica uno stralcio: "Strada in discesa per l'Italia. Turchia, Svizzera e Galles sul cammino azzurro".

Si rialza il Torino - Sull'edizione odierna de La Stampa c'è ovviamente spazio anche per il successo del Torino nell'anticipo di questa giornata di Serie A. I granata si sono imposti di misura sul campo del Genoa e il quotidiano piemontese titola: "Mazzarri senza Belotti batte il Genoa. Basta un gol di Bremer per rilanciare i granata".