Europa League, il Corriere della Sera: "Il Milan baby alla notte di gala"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Il Milan baby alla notte di gala". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Stasera a San Siro contro l’Arsenal per l'andata degli ottavi di finale di Europa League: ci saranno 70mila persone. Gattuso: "Io 22 anni come Wenger? Non so se ci arrivo".