Europa League, il QS-Sport: "Inzaghi sogna la semifinale"

© foto di Federico Gaetano

"Inzaghi sogna la semifinale". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport in merito all'impegno in Europa League della Lazio. Il sogno a un passo, quello di costruirsi la seconda possibilità per accedere in Champions League passando per una vittoria europea che alla Lazio manca dalla Coppa delle Coppe nel 1999. Un sogno, per adesso. Ma superando il Salisburgo nei quarti di finale di Europa League, l’obiettivo sarebbe molto più vicino. Stasera all’Olimpico il primo atto.