Europa League, il QS-Sport titola: "Milan, serve l'impresa a Londra"

© foto di Bonan

"Milan, serve l'impresa a Londra". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport in merito all'impegno di Europa League dei rossoneri. All'Emirates si parte dal 2-0 per l'Arsenal. In avanti Cutrone e Silva: il portoghese si è sbloccato in campionato e giocherà dall'inizio.