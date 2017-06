Europeo U21, L'Unione Sarda: “Italia fermata da un super Saul”

Il quotidiano L'Unione Sarda riserva spazio in prima pagina al ko dell'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio contro la Spagna nell'Europeo di categoria in Polonia. “Italia fermata in semifinale dalla Spagna di un super Saul”, il titolo nel taglio alto del quotidiano che sottolinea la grande prestazione offerta dal centrocampista dell'Atletico Madrid.