Fabio Cannavaro a Il Corriere dello Sport: "Insigne è Napoli"

© foto di stefano tedeschi

Intervista a Fabio Cannavaro nelle colonne interne de Il Corriere dello Sport, che titola così: "Insigne è Napoli, Mancini è l'Italia". Secondo il capitano della Nazionale Campione del Mondo nel 2006, Lorenzo Insigne dovrebbe scegliere di rimanere a Napoli, poiché simbolo della città: "Il problema non è Insigne, ma questa tendenza a creare un capro espiatorio al primo risultato insoddisfacente. E' il destino dei profeti in patria, o di chi cerca di esserlo". Spazio anche per una battuta su Carlo Ancelotti: "Rimane un faro per me. Io non avrei cambiato sistema di gioco di questo Napoli, ma capisco che avendo acquistato alcuni giocatori con caratteristiche diverse sia stato indotto ad intervenire".