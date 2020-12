Fabregas a Tuttosport: "Morata si è ritrovato, merito della Juventus"

L'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona e Chelsea, attualmente al Monaco, Cesc Fàbregas si è così espresso a Tuttosport sulla Juventus: "Non sarà più il Cristiano Ronaldo che salta gli uomini in dribbling però segna tantissimo e vince. All'andata il Barcellona ha giocato molto bene contro la Juve, ma è stata una gara molto equilibrata. A Morata sono stati annullati 3 gol per fuorigioco millimetrico. Negli ultimi anni all'attaccante spagnolo è mancata un po' di regolarità, però adesso l'ha ritrovata perché in Italia si trova molto bene, è felice. Con CR7 si compensa e segnano entrambi".