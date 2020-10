Fares l'uomo in più per la Lazio. Il Messaggero: "Scommessa vinta da Inzaghi"

vedi letture

Mohamed Fares si è rivelato essere l'uomo in più della Lazio e così Il Messaggero oggi in edicola titola: "Scommessa vinta da Inzaghi". Fares è una delle più belle novità in casa Lazio di queste prime giornate: dopo essersi ripreso dall'infortunio al ginocchio si sta facendo largo nella rosa biancoceleste. Sembra che giochi nella Lazio da sempre: una scommessa di Inzaghi che pare ormai essere già vinta. Come Lazzari nella passata stagione: il giocatore giusto nel posto giusto.