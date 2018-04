Fattore San Paolo. Napoli, nella volta c’è una spinta in più

Lo scudetto passa, anche, dal San Paolo. Certo, le maggiori insidie per il Napoli da domani a fine campionato sono disseminate in trasferta, a partire dallo scontro diretto con la Juve, ma a Fuorigrotta non si può e non si deve più sbagliare, scrive La Gazzetta dello Sport. Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli, che in questi giorni hanno provato più che mai a toccare le corde motivazionali del gruppo, lo hanno ribadito ai calciatori azzurri che potrebbero correre altrimenti il rischio di affrontare con eccessiva sufficienza le quattro gare casalinghe di fine stagione.