Ferrante al Corriere di Torino: "Giampaolo è da Toro, serve tempo"

vedi letture

"Giampaolo è da Toro, serve tempo". Il Corriere di Torino sintetizza così le parole di Marco Ferrante, ex granata, ma anche ex giocatore del nuovo tecnico. Intervista esclusiva al noto quotidiano per la bandiera del Torino: "Si tratta di un allenatore innovativo, che negli anni ha saputo anche aggiornarsi. La sua è un'idea di calcio propositiva, spettacolare, non bisogna farsi ingannare da come sia andata l'esperienza al Milan".