© foto di Ivan Cardia

"Interessi per la Samp? Servono nomi e progetti validi". A parlare è Massimo Ferrero, patron e presidente dei blucerchiati, le cui parole vengono richiamate in taglio alto di prima pagina da Il Secolo XIX. "Facciano un'offerta seria", dice il Viperetta: "Finora fiumi di parole, ma per la trattativa servono un nome, un cognome e un progetto valido".