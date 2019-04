© foto di Tommaso Bonan

"Viola, un pari d'orgoglio". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione, che in prima pagina dedica spazio al 2-2 andato in scena all'Olimpico contro la Roma. La squadra viola è stata ripresa due volte, sempre dopo pochi minuti. Il pareggio è un risultato che non serve a nessuno.