Fiorentina a Bergamo, La Nazione: "Missione possibile"

© foto di Tommaso Bonan

"Missione possibile". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione, che in prima pagina dedica spazio all'altra semifinale di Coppa Italia tra l'Atalanta e la Fiorentina (in programma stasera alle 20.45). I viola stasera a Bergamo per superare la squadra di Gasperini col sostegno di 2200 tifosi. La prima finalista di Coppa Italia è la Lazio che battuto il Milan (1-0).