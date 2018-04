Fiorentina, adesso o mai più: l’Europa è nel mirino

© foto di Federico De Luca

Gioca il dieci. Oneri ed onori per Eysseric oggi sul prato dell’Olimpico. Il fantasista francese ha decisamente avuto problemi maggiori nell’inserimento in Serie A rispetto ad altri suoi connazionali, Veretout su tutti. Oggi però, l’occasione è ghiotta, riporta La Gazzetta dello Sport. Titolare insieme a Saponara dietro a Simeone in una partita importantissima per la classifica viola. A lui sfruttare la chance. Il dieci, se c’è, batta un colpo. In quella piccola percentuale prova ad infilarsi la Fiorentina per continuare a sognare un posto in Europa.