© foto di Federico De Luca

"Guerra fredda (e viola)" titola il Corriere di Bergamo oggi in edicola: "Domani a Firenze l'andata di Coppa Italia, dopo screzi non indifferenti: in campionato il tuffo di Chiesa in area". Evidenziate anche le lamentele del tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli: "Noi costretti a giocare domenica, per l'Atalanta giorno di riposo in più".