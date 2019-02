"Una notte, quattro sfide" titola il Corriere Fiorentino oggi in edicola: "Domani la semifinale d'andata tra Fiorentina e Atalanta: in ballo non c'è solo la qualificazione diretta in Europa League. E oggi alle 18 allenamento a porte aperte al Franchi". Queste le quattro sfide evidenziate: il mercato: "L'embargo di DDV dopo il caso Mancini"; i fischi dei tifosi: "Gasperini sotto tiro per le accuse a Chiesa"; il settore giovanile: "In lotta per un trofeo anche con la Primavera"; i due colombiani: "Zapata-Muriel, duello in chiave Nazionale".