Fiorentina, Barone a La Gazzetta dello Sport: "Milik? No, abbiamo gli attaccanti giusti"

vedi letture

Joe Barone ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Milik? No, abbiamo gli attaccanti giusti". Il dg viola sul centravanti del Napoli ha detto: "Non vedo l'ora di veder lavorare i miei con Prandelli". A proposito del tecnico, invece: "E' stato lui a volere la Fiorentina, nel senso che non abbiamo parlato fin da subito di contratto né di obiettivi, ma di gruppo, rapporti, allegria. Avrei parlato con lui di calcio per ore".