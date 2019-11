Fiorentina-Chiesa, tutto in un mese: incontro per il futuro entro Natale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al tema legato a Federico Chiesa sulle pagine odierne de La Repubblica Firenze: come scrive il quotidiano, in casa viola sono tutti in attesa di una risposta, di un cenno, di un sorriso, di una smorfia e di un segnale da parte del giocatore. Tutto è fermo al novembre di due anni fa, quando Chiesa prolungò il contratto fino a giugno 2022 con adeguamento al rialzo dell’ingaggio e senza alcun inserimento di clausole. Ormai sono mesi che Chiesa non parla del futuro, che dribbla le domande, che sorride ai selfie ma poi fila via senza rilasciare dichiarazioni. Resta da capire quale sia l’intenzione del giocatore in vista del prossimo mercato estivo, quando le big torneranno alla carica. Barone non ha nascosto come sia in programma un incontro proprio con Chiesa per fare chiarezza. L’obiettivo è quello di sedersi a un tavolo per ascoltare il giocatore e prendere una decisione che metta tutti d’accordo. Il pressing di Juve e Inter è costante: nelle ultime settimane è tornato a farsi più deciso quello dei nerazzurri. La Fiorentina ascolterà e valuterà: la sensazione è che presto, forse prima di Natale, arriverà la risposta tanto attesa.