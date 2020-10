Fiorentina, Commisso a La Nazione: "Chiesa un ragazzino. Non si è comportato bene"

All'interno delle pagine de La Nazione è possibile leggere una lunga intervista al presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che ha toccato molti temi. E alla domanda sull'addio di Federco Chiesa il presidente ha risposto molto duramente : "Io Chiesa l'ho chiamato durante il lockdown, a Chicago sono andato a incontrarlo per la prima volta edè stato con me nella suite: io l'ho trattato come un figlio e lui nei miei confronti, della mia famiglia, dei lavoratori, non ha fatto la cosa giusta. E' un ragazzo, quindi lasciamo stare questo argomento, ok?".