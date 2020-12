Fiorentina, con l'Atalanta "Impresa possibile". Castrovilli recupera, ma va in panchina

La Fiorentina sfida l'Atalanta nell'undicesima giornata di campionato e per il Corriere Fiorentino batterla è una "Impresa possibile", come titola in prima pagina. Il quotidiano inoltre fa sapere che Gaetano Castrovilli recupererà, ma probabilmente solo per la panchina inizialmente.