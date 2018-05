Fiorentina, FirenzeViola.it sul mercato: "Dalle parole ai fatti"

© foto di Federico De Luca

"Dalle parole ai fatti". È questa l'apertura di FirenzeViola.it, che si concentra sul mercato che verrà. Dopo le "promesse", la dirigenza della Fiorentina in estate sarà chiamata a costruire una rosa da Europa League in vista della prossima stagione. Con qualche acquisto, ma anche blindando i simboli della squadra attuale come Pezzella, Milenkovic, Veretout, Chiesa e perché no anche lo stesso Badelj, in scadenza a giugno.