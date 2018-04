Fiorentina, Gazzetta: "Babacar e la legge dell'ex"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Babacar e la legge dell'ex", scrive nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport presentando la sfida della Fiorentina sul campo del Sassuolo. L'attaccante neroverde sfida la 'sua' Fiorentina e proverà a far gol a Dragowski con cui si è allenato a lungo insieme. Il titolare Babacar l'ha fatto poco - si legge - e Dragowski mai, oggi invece si rivedranno da protagonisti per scelta, come nel caso della punta, o per pura circostanza come per il portiere che sostituirà Sportiello squalificato.