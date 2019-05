© foto di Giulio Falciai

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport si parla anche di Fiorentina. Tiene infatti banco la possibile (probabile?) cessione del club all'italo-americano Rocco Commisso, che in passato ha già provato la scalata al Milan. I rapporti tra il patron attuale Della Valle e la tifoseria sono infatti al minimo storico, si aspetta che ci sia una svolta per capire quale possa essere il futuro dei viola. In tal senso, sarà decisivo il Consiglio di Amministrazione che si terrà venerdì. Intanto anche il mercato è in stand-by: tutto dipenderà dall'eventuale svolta societaria, dunque anche una possibile cessione di Federico Chiesa, gioiello del club.