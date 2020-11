Fiorentina, Corriere dello Sport: "Iachini sul filo". C'è Prandelli in pole per rimpiazzarlo

L'ultimo anticipo di ieri ha visto la Fiorentina non andare oltre lo 0-0 sul campo del Parma. "Pari e noia, Iachini sul filo", titola il Corriere dello Sport che si sofferma sulla posizione del tecnico viola, più che mai in bilico. Il quotidiano spiega che per rimpiazzarlo ci sarebbe Cesare Prandelli in pole.