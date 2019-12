© foto di Federico De Luca 2019

In taglio basso sul Corriere dello Sport c'è un ampio spazio in cui il quotidiano si sofferma sulla debacle della Fiorentina al Franchi con il Lecce. "Colpo Lecce, Fiorentina ko. Montella trema, Ribery crac", si legge nel titolo. Una serata disastrosa per i viola, che oltre ad esser stati battuti ora è anche in ansia per le condizioni del francese, per il quale potrebbe esserci un lungo stop.