© foto di IceOnFire PC

Non sembrano esserci molti dubbi, stando al Corriere dello Sport, per il futuro di Eusebio Di Francesco: ancora legato da un contratto di un anno con la Roma, il tecnico abruzzese dovrebbe tornare subito in pista, ma sulla panchina della Fiorentina. I viola lo vorrebbero come erede di Pioli, con cui i rapporti sono ai minimi storici, come rivela il Corriere dello Sport.