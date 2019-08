© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanti i temi trattati sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Di spalla ci si sofferma anche sul mercato, con una bella suggestione per la Fiorentina, per la quale "spunta Balotelli", come scrive il quotidiano. I viola starebbero pensando all'ex Olympique Marsiglia, soprattutto in caso di addio di Giovanni Simeone. Le alternative - si legge - sono de Paul e Larsen. Spazio anche alla Premier League e al successo del Manchester City: "City travolgente, 5 gol al West Ham".