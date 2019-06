Fiorentina, Corriere dello Sport: "Tanto paga Pantaleo"

© foto di Mattia Verdorale

"Tanto paga Pantaleo". Titola così a npagina 9 il Corriere dello Sport sull'addio tra la Fiorentina e Pantaleo Corvino. Con un lunga intervista al quotidiano l'ex dg viola ha spiegato la sua verità sulla rottura con la società gigliata capitanata ormai dalla nuova proprietà di Rocco Commisso. Queste le parole dell'ex dg: "Ho voluto io il divorzio. Era giusto lasciare liberi i nuovi proprietari. I nemici? Chi non ho assunto, anche come addetto stampa, i procuratori dei giocatori che non avevo preso, chi non lavora più nella Fiorentina e chi avrebbe voluto lavorarci".