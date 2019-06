Fiorentina, Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze): "Biglia si piglia"

© foto di Mattia Verdorale

"Biglia si piglia". Questo il titolo in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) che lascia spazio al mercato della Fiorentina dove uno dei nomi fatti da Montella per andare a coprire il ruolo di regista è quello di Lucas Biglia: "I viola provano a convincere l'argentino che piace tanto a Montella. Punte: Pavoletti e Inglese in pole. Simeone in dubbio. Abbonamenti al via da oggi".