© foto di Mattia Verdorale

"E uno!". Questo il titolo d'apertura sul Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) dedicato al primo acquisto della Fiorentina arrivato ieri sera all'aeroporto di Firenze, Patrick Cutrone: "E' sbarcato ieri sera a Firenze alle 23, in ritardo per la nebbia. La società viola aveva chiuso l'accordo col Wolverhampton per 20 milioni complessivi. Ora il difensore e il mediano: Bonifazi e Duncan sono in pole".